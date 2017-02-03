4'üncü Kattan Düşen 10 Yaşındaki Umut Yaralandı (2)

HASTANEDE KURTARILAMADI



Bolu'da 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaralanan Umut Sümbül, kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Öte yandan Umut Sümbül'ün, kendisine kızan annesinden kaçarak balkona çıktığı ve balkon demirlerinden sarkarak yere düştüğü iddia edildi. Gözaltında bulunan anne Gülsen Başaran'ın polisteki sorgusu sürüyor.