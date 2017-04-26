4. Uluslararası Çocuk Yetenek Festivali

Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Çocuk Yetenek Festivali (Festival Model & Talent World) coşkuyla gerçekleştirilecek.



Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Çocuk Yetenek Festivali (Festival Model & Talent World), Antalya'da 29 Nisan - 6 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kırmızı - Beyaz teması ile düzenlenecek olan festival, Antalya Spor Kulübü sporcularının katılımıyla renklenecek. Bir hafta sürecek olan festivale Portekiz, Kenya, Kırım, Ukrayna, Kamerun, Hindistan, Rusya, Amerika, Litvanya, Fransa, Gürcistan gibi 20 ülkeden 40 çocuk katılacak. Ünlü markalarla 5M Migros AVM defilesi, Antalya Spor ile barış temalı zeytin fidanı dikimi, Rock & Roll parodisi, yetenek gösterileri ve daha birçok aktiviteyle kutlanacak festivalde Harley Davidson Antalya Grubu da etkinliğe motosiklet turları ile destek verecek. - ANTALYA