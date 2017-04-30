4.türk Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı İşbirliği Organizasyonu
Turab Fuarcılık Reklam Organizasyon Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 4.Türk Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı İşbirliği Organizasyonu Kuşadası - Efes Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
Turab Fuarcılık Reklam Organizasyon Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 4.Türk Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı İşbirliği Organizasyonu Kuşadası - Efes Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Gıda ve Gıda Teknolojileri şeklindedir.
Düzenleyici: Turab Fuarcılık Reklam Organizasyon Hizmetleri A.Ş.
Konusu: Ülkemiz KOBİ'lerinin Uluslararası Satış Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi (Gıda ve Gıda Teknolojileri)
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Aydın
İlce : Kuşadasi
Mekan : Efes Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Bayraklı Mahallesi, Çam Limanı Mevki
Başlangıç Saati : 02.05.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 05.05.2017 18: 00: 00
Kategori : 4.Türk Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı İşbirliği Organizasyonu
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır