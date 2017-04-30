4. Trabzon Kitap Fuarı"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü organize edilen kitap fuarı devam ediyor.



Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, fuarın ikinci gününde 19 yazarın, kitapseverlerle söyleşi ve imza gününde bir araya geldiği belirtildi.



Açıklamada, fuara ikinci günde yoğun katılımın olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:



"Fuarla birlikte kitapseverler hem yazarlarla bir araya gelirken, hem de indirimli kitap alma imkanını elde ediyor. Fuara olan ilgiden yayınevleri ve yazarlar da memnun. Kitap şölenine olan ilgi Trabzon'un kültür ve sanat şehri olduğu bir kez daha ortay koyuyor değerlendirmeleri yapılırken, 7 Mayıs tarihe kadar açık kalacak fuara ziyaretçi akının her geçen gün artması bekleniyor."



Fuarın ikinci gününde Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Prof. Dr. Yakup Çelik, Prof. Dr. Ülkü Eliuz'un moderatörlüğünde "Hayat ve Edebiyat" konulu söyleşi ve imza günü düzenlendiği de aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Hikmet Anıl Öztekin ve Sebahattin Şentürk de söyleşi ve imza günü ile takipçileri ile buluştu.Fuarda Enbiya Yıldırım, Şevket Adnan Şenel, Mehmet Nalbant, Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Ferhat Özbadem, Murat Cihan, Lütfi Bergen, Mustafa Yazıcı, Mustafa Mazlum, Mehmet Mutluoğlu, Haydar Çoruhlu, Halit Macit, Enver Tiryaki, Necip Saraçoğlu, Kamuran Tuna ve Harun Tuncer düzenlenen imza günleri ile okuyucuları bile bir araya geldi."