4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, 4 Terörist Teslim Oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün yurt içinde icra edilen operasyonlar kapsamında Diyarbakır'da 1 ve Hakkari'de 3 olmak üzere toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini, Irak'ın kuzeyi barınma alanlarından kaçan 4 teröristin de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün yurt içinde icra edilen operasyonlar kapsamında Diyarbakır'da 1 ve Hakkari'de 3 olmak üzere toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini, Irak'ın kuzeyi barınma alanlarından kaçan 4 teröristin de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. TSK, dün Diyarbakır'ın Kocaköy ve Hakkari'nin Çukurca ilçesinde birliklere saldırı hazırlığında olan bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamaya göre, Van Başkale, Mardin Kızıltepe, Bingöl Yayladere, Batman Sason, Bitlis Güroymak, Diyarbakır Hani, Şırnak Beytüşşebap, Şırnak Merkez ve Diyarbakır Lice'de güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında çok sayıda silah, mühimmat, tıbbi malzeme, gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel dokümanın ele geçirildiği bildirildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde ise Irak'ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
(İHA)