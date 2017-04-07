4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Cudi Dağı Derebaşı bölgesinde gerçekleştirilen Tnk.Asb.Kd.Başçavuş Mustafa Özdil-6 Operasyonu kapsamında 4 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK'dan yapılan yazlı açıklamada, 23'üncü Jandarma Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, 172'nci Zh.Tugay Komutanlığı emir komutasında Cudi Dağı Derebaşı bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 6 Nisan 2017 tarihinde güvenlik korucularıyla takviyeli 6 Jandarma Komando Timi'yle özel operasyon başlatıldığı, operasyonun temas araması esnasında 7 Nisan 2017 saat 12.10'da Derebaşı bölgesinde 3 teröristle temas sağlandığı ve çatışma neticesinde teröristlerin üçünün de etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Açıklamada, "Çatışma bölgesindeki Komando Timlerini takviye etmek maksadıyla 2XJÖH Timi hava hücum harekatı ile bölgeye sevk edilmiştir. Bölgenin aranması esnasında 1 teröristin daha cesedi ele geçirilmiştir. Teröristlerin kendi aralarındaki telsiz konuşmalarında Kandil (K), Mehmet (K) ve Can (K) teröristlerin öldüğü belirtilmektedir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.



(Caner Ünver /İHA)