4 Terörist Daha Teslim Oldu

Şırnak Valiliği, PKK terör örgütünün içinde faaliyet yürütmekte olan 4 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Şırnak valiliğinden yapılan açıklamada, "18.04.2017 tarihinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan ikisi yaşı küçük toplamda 4 kişi terör örgütünden kaçıp Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir" denildi.



(Melih Yiğit /İHA)