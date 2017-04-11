4 Suriyeli Kırklareli'nde İzinsiz Çalışırken Yakalandı

İkamet bölgeleri Şanlıurfa olan 4 Suriyeli, Kırklareli'nde izinsiz çalıştıkları fabrikada jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Olay Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükarıştıran Beldesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından fabrikada yapılan kontrollerde, Suriye uyruklu A.A., R.A., M.E.S. ve A.A. isimli 4 Suriyeli'nin izinsiz çalıştıkları tespit edildi. İkamet bölgeleri Şanlıurfa olan şahıslara 10 gün içerisinde ikamet bölgelerine intikal etmeleri hususu tebliğ edilirken, işletme sahibi H.S.E. hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere tutanak tutuldu. - KIRKLARELİ