4 Şubat Dünya Kanser Günü

"Modern tıptaki gelişmelere rağmen, dünyada ve ülkemizde ölüm nedenleri arasında halen ilk sıralarda yer almasından dolayı kanser önemli bir sağlık sorunudur. Büyük çoğunluğu önlenebilir bir hastalık türü olan kansere karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla her yıl 4 Şubat'ta Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından dünya genelinde kampanyalar düzenlemektedir.

Tanısı ve tedavisi farklı uzmanlık dallarının işbirliğini gerektiren kanserde erken tanı ise bilindiği üzere çok önemlidir. Birçok kanser türünün erken teşhis ile tedavi edilebilir özelliği olduğu unutulmamalıdır.

Kanserden korunma ise kanserin tedavisinden daha önemli bir husustur. Kişilerin öncelikli olarak kansere yakalanmamak için bazı yaşam alışkanlıklarını değiştirmeleri ve kanserin erken teşhisine olanak sağlayacak şekilde düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir.

Korunmada başta sigara ve alkol olmak üzere, kanser yapıcı çevresel etkenlerden uzak durmak önemlidir. Bunun dışında düzenli spor yapmak, aşırı güneşten ışığından sakınmak, özellikle meyve ve sebze ağırlıklı uygun bir diyet uygulamak ve doğal gıdalarla beslenmek kanser olma riskini azaltabilir.

Dolayısıyla sağlıklı yaşam davranışları ile kanserden korunmak mümkün olabilmekte ve tarama programları sayesinde erken teşhis konularak yaşam süreleri uzatılabilmektedir. Türkiye'de özellikle meme, rahim ağzı (serviks) ve bağırsak kanserinin erken tanısı konusunda ulusal tarama programları mevcuttur.

Bu gibi konularda halkımızda farkındalık oluşturma, her şeye rağmen kanser hastalığı olan insanlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi, onlara maddi ve manevi desteğin sağlanması konusunda hepimize görev düşmektedir.

Kanser hastası olabilme ihtimalinin her zaman var olduğunu unutmayarak, erken teşhisin hayat kurtardığını bir kez daha hatırlatarak İlimizde bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile aile hekimliklerinde ücretsiz taramaların yapıldığını belirtmek isterim."

