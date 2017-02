4. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali 17-19 Şubat 2017 Start Alıyor

Türkiye'nin ilk ve tek kış oyunları olan Sarıkamış Kış Oyunları Festivali bu yıl 4. Kez 17-19 Şubat 2017 tarihleri arasında Sarıkamış Kayak Merkezi'nde düzenlenecek.



Kars Valiliği tarafından organize edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Serhat Kalkınma Ajansı, Aras Elektrik Dağıtım, Fernas Şirketler Grubu, Ekinata Grand Toprak Otel ve Eksi 36 Spor Kulübü tarafından desteklenen Sarıkamış Kış Oyunları Festivali 17 Şubat 2017 Cuma günü başlıyor. 2013 yılından beri düzenlenen festival ivmesini karda aklınıza gelecek her türlü oyun ve yarıştan alıyor. Hem profesyonel sporculara, hem de amatör katılımcılara açık olacak festival Sarıkamış kayak merkezinde yapılacak.



Festival 17 Şubat Cuma günü Zara'nın açılış konseri ile başlamasının ardından, 18 Şubat Cumartesi günü, offroad ralli "Şehitler Etabı" ile yarışmacılar start alacaklar. Ormanın içindeki zorlu mücadelenin ardından özel gösteri etabı ile seyirciyle buluşacaklar. Sarıkamış Kayak Merkezinde kurulan festival alanında ise kızak yarışı, kardan heykeller sergisi, uzaktan kumandalı araç oyunları, çocuk oyun parkuru ve karda kaşar kovalamaca ile devam edecek olan kış oyunları heyecanı 19 Şubat Pazar günü de devam edip, ödül törenlerinin ardından sona erecek.



Kış ve Sarıkamış bir araya geldiğinde akla gelen iki şey, 2000 metrenin üzerinde yetişen Sarıçam ormanları ve dünyanın en iyi kristal karına sahip kayak merkezidir. Her iki yönü ile de bakıldığında, kış aylarında Sarıkamış on binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan bir turizm merkezi haline geliyor. - KARS