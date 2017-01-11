Demos Fuarcılık ve Org. A.Ş. tarafından düzenlenen 4.PNEXT Jeotermal, Biogaz, Depolama, Hidrojen, Nükleer, Kömür Enerji Teknolojileri ve Uzaktan Kontrol, Takip Sistem Ekipman ve Buhar Teknolojileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Jeotermal, Biogaz, Depolama, Hidrojen, Nükleer, Kömür Enerji Teknolojilerive Uzaktan Kontrol, Takip Sistem Ekipman şeklindedir.



Düzenleyici: Demos Fuarcılık ve Org. A.Ş.



Konusu: Jeotermal, Biogaz, Depolama, Hidrojen, Nükleer, Kömür Enerji Teknolojileri ve Uzaktan Kontrol, Takip Sistem Ekipman



Türü: İhtisas Fuarı