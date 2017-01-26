4 Öğrenciye Cinsel İstismar İddiasına 48 Yıl Hapis İstemi

Eskişehir'de 4 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmenin 48 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Eskişehir'de ilkokul 4'üncü sınıfta okuyan kız öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen T.M.'in yargılanmasına 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık T.M.'nin yanı sıra öğrencilerin aileleri ile avukatlar katıldı. Duruşmada mütalaa veren savcı, 4 kız öğrenciye 'Cinsel İstismar' suçunu işlediği ileri sürülen öğretmenin 48 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyetinin karar vermesi ve avukatların mütalaaya karşı savunma yapması için duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - ESKİŞEHİR