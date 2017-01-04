4 Ocak Çarşamba Spor Gündemi

Futbolda ara transfer dönemi start alacak



FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Salı günü sona erecek.



Kulüplerin ara transfer çalışmaları ve ikinci yarı hazırlıkları takip ediliyor



GALATASARAY



14.30 Sarı-Kırmızılı takım ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gidecek



15.30 Takımın karşılanışı



19.00 Antalya'daki ilk idman



BEŞİKTAŞ



11.00 - 17.00 Siyah-beyazlılar Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek.



14.00 Bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek



20.00 Başkan Fikret Orman Antalya'da basın mensupları ile sohbet yemeğinde bir araya gelecek



TRABZONSPOR



Ligin ikinci yarısının hazırlıkları Belek'te devam ediyor.



BURSASPOR



Yeşil-Beyazlı ekip Side'de kampa girdi. Antrenmanlar bugün başlıyor.



KASIMPAŞA



Lacivert-Beyazlı ekip ikinci yarı hazırlıklarını Serik'te sürdürüyor.



GAZİANTEPSPOR



Güney ekibi Belek'te başlattığı kamp programını 12 Ocak'a kadar sürdürecek.



GENÇLERBİRLİĞİ



Kırmızı-siyahlılar dün akşam saatlerinde Belek'e ulaştı. Çalışmalar bu sabah başlayacak.



ÇAYKUR RİZESPOR



Mavi-yeşilli ekip ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor



AKHİSAR BELEDİYESPOR



İkinci yarı hazırlıkları bugün Antalya kampında başlayacak.



ANTALYASPOR



Ligin ikinci yarısının hazırlıkları devam ediyor.



M.BAŞAKŞEHİR



Takım dün toplanarak akşam saatlerinde Belek'te kampa girdi. Hazırlıklar bu sabah başlayacak.



K.KARABÜKSPOR



Belek'te dün kampa giren Karabükspor hazırlıklarına devam edecek.



A.KONYASPOR



Yeşil-beyazlılar ikinci yarı hazırlıklarına start verecek.



KAYSERİSPOR



İkinci yarı hazırlıkları bugün Belek'te başlayacak



AYTEMİZ ALANYASPOR



Alanya'da kamp yapıyor



ADANASPOR



Turuncu-beyazlılar ikinci yarı hazırlıklarına dün Belek'te başladı, bugün devam edecek