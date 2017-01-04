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4 Ocak Çarşamba Spor Gündemi

4 Ocak Çarşamba Spor Gündemi

Futbolda ara transfer dönemi start alacakFIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Salı günü sona erecek.

4 Ocak Çarşamba Spor Gündemi

Futbolda ara transfer dönemi start alacak

FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Salı günü sona erecek.

Kulüplerin ara transfer çalışmaları ve ikinci yarı hazırlıkları takip ediliyor

GALATASARAY

14.30 Sarı-Kırmızılı takım ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gidecek

15.30 Takımın karşılanışı

19.00 Antalya'daki ilk idman

BEŞİKTAŞ

11.00 - 17.00 Siyah-beyazlılar Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek.

14.00 Bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek

20.00 Başkan Fikret Orman Antalya'da basın mensupları ile sohbet yemeğinde bir araya gelecek

TRABZONSPOR

Ligin ikinci yarısının hazırlıkları Belek'te devam ediyor.

BURSASPOR

Yeşil-Beyazlı ekip Side'de kampa girdi. Antrenmanlar bugün başlıyor.

KASIMPAŞA

Lacivert-Beyazlı ekip ikinci yarı hazırlıklarını Serik'te sürdürüyor.

GAZİANTEPSPOR

Güney ekibi Belek'te başlattığı kamp programını 12 Ocak'a kadar sürdürecek.

GENÇLERBİRLİĞİ

Kırmızı-siyahlılar dün akşam saatlerinde Belek'e ulaştı. Çalışmalar bu sabah başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR

Mavi-yeşilli ekip ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor

AKHİSAR BELEDİYESPOR

İkinci yarı hazırlıkları bugün Antalya kampında başlayacak.

ANTALYASPOR

Ligin ikinci yarısının hazırlıkları devam ediyor.

M.BAŞAKŞEHİR

Takım dün toplanarak akşam saatlerinde Belek'te kampa girdi. Hazırlıklar bu sabah başlayacak.

K.KARABÜKSPOR

Belek'te dün kampa giren Karabükspor hazırlıklarına devam edecek.

A.KONYASPOR

Yeşil-beyazlılar ikinci yarı hazırlıklarına start verecek.

KAYSERİSPOR

İkinci yarı hazırlıkları bugün Belek'te başlayacak

AYTEMİZ ALANYASPOR

Alanya'da kamp yapıyor

ADANASPOR

Turuncu-beyazlılar ikinci yarı hazırlıklarına dün Belek'te başladı, bugün devam edecek

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