4 Nisan 2017 Haberleri
4 Nisan 2017 Manşet Haberleri.
- Survivor'da Anıl'ın Mağaraya Yerleştiğini Öğrenen Acun Şaşkınlığını Gizleyemedi
- İbadi'den, Kerkük'te Kendisine Destekleyen Türkiye'ye Nankör Sözler!
- İdlib'deki Saldırıdan Sağ Kurtulan Çocukların Görüntüsü Yürek Sızlattı
- Şehit Uzman Çavuş Bingöl'ün 2 Yaşındaki Kızı Eylül Yetim Kaldı
- Başbakan'ın Yemeğine Katılan Metin Şentürk'ten Çıkışta Referandum Gafı
- Demet Akalın Tek Taş Yüzüğüyle Göz Kamaştırdı
- Türkan Elçi'den Duygulandıran Paylaşım: Bu Fotoğrafı Hayal Ürünü Bir Tablo Zannettim
- Esad'ın Kimyasal Gazla Saldırdığı İdlib'den Yürek Yakan Görüntüler
- Başbakan Yıldırım, Referandum İçin Sanatçılardan Destek İstedi
- Türkiye Genelinde 71 Bin Personelle 'Huzur Türkiye-4' Operasyonu düzenlendi
- CHP'li Engin Altay, 'Kontrollü Darbe' İddialarını 'Emareler Var' Diyerek Savundu
- Esad ve Rusya'nın Saldırıları Rus Konsolosluğu Önünde Protesto Edildi
- Mustafa Ceceli Referandum Kararını Bir Kez Daha Belli Etti
- Akhisar'ın Ofsayt Nedeniyle Sayılmayan Golü Ortalığı Karıştırdı
- Türkiye Kupası'nda Başakşehir, Akhisar'ı Eleyerek Yarı Finale Çıktı
- İşten Atılan Personel, Evini Taşımak Için Belediyenin Kamyonetini Çaldı
- Ünlülerin Akın Ettiği Gecede Serdar Ortaç'tan TRT'ye Mustafa Keser Çağrısı
- Petersburg Metrosunda 14 Kişiyi Öldüren Bomba 'Yanlışlıkla' Patlamış Olabilir
- Kerim Frei, Birmingham'ın Defansif Oynaması Yüzünden Şans Bulamıyor
- Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 'Wenger İstifa' Pankartı Açıldı
- Erdoğan'dan Fırat Kalkanı'nın Bir Sonraki Etabı İçin İpucu: İşin Sincar ve Münbiç Boyutu Var
- Michelle Obama'nın Doğal Haliyle Çekilen Fotoğrafı Çok Beğenildi
- Bingöl'de Terör Operasyonu: 1 Şehit, 3 Korucu ve 1 Asker Yaralı
- Serdar Ortaç Kemik Kanseri Olan Hayranın Hayalini Yerine Getirecek
- Erdoğan'a Elindeki Anketler Soruldu: Evet'lerin Tırmanışı Devam Ediyor
- Erdoğan'dan Kerkük Krizine Bir Tepki Daha: Yapılan İşgal Hareketidir, Bedeli Ağır Olur
- Ünlü Sunucu Seda Akgül, Mini Eteğiyle Börek Açarken Poz Verdi
- Moğol Oyuncunun Kendi Kalesine Attığı Gol Ülke Gündemine Oturdu
- 'Evet' Diyenleri Denize Dökeceğini Söyleyen CHP'li Bozkurt Geri Adım Attı
- Cem Adrian'dan Instagram'da Cemevi Paylaşımı
- Irak Başbakanı İbadi'den 'Bayrak' Uyarısı: Anayasa Maddelerine Uyun
- ABD'den Suriye'deki Kimyasal Katliama Tepki: Görmezden Gelinemez, Sorumlusu Obama Yönetimi
- TFF, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u PFDK'ya Sevk Etti
- Esad Askerlerinden İdlip'te Bir Kimyasal Saldırı Daha!
- Dışişleri'nden Acil 'Suriye' Çağrısı: Uluslararası Kuruluşlar Soruştursun
- Bakan Soylu'dan Deniz Baykal'a Kaset Göndermesi: Sen Hak Etmişsin
- Melih Gökçek'den Kılıçdaroğlu'na: Yiğitsen Gel Eski Hipodroma
- Türkiye Suriye'nin Cerablus Kentinde Askeri Üs Kuruyor
- Beşiktaş, Gökhan İnler'in Trabzonspor'a Gideceği Haberlerini Yalanladı
- Kıbrıs'ta Görüşmeler Yeniden Başlıyor
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