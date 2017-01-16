4 Mevsim Yaşayan Tekirdağ" Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "4 Mevsim Yaşayan Tekirdağ" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenler belli oldu.





Büyükşehir Belediyesihden yapılan yazılı açıklamaya göre, fotoğraf sanatçıları Behiç Günalan, Mehmet Çevik, Enver Şengül, Güven Çelik, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Poyraz ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu temsilcisi Turan Keskin'den oluşan seçici kurul yarışmaya katılan fotoğrafları değerlendirdi.



Kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar olmak üzere 4 kategoride düzenlenen yarışmaya 232 sanatçı toplam bin 410 fotoğrafla katıldı. Yaz kategorisinde ödüle değer eser bulunamadı.



Ödül kazanan fotoğraflarla beraber 97 fotoğraf sergilenmeye hak kazandı. Birincilere 3 bin, ikincilere 2 bin, üçüncülere bin, mansiyonlara 750 lira, sergilenmeye değer görülen fotoğraflara da yüzer lira ödül verilecek.