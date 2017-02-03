Uludağ'da turizm aktivitelerinin çeşitlendirilmesi ve konaklama tesislerinin imkanlarının güçlendirilmesinin ele alınacağı "4 Mevsim Uludağ Çalıştayı", 4-5 Mart tarihlerinde yapılacak.



Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali İzzettin Küçük başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayın planlama toplantısına, Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Vali Yardımcısı Abidin Ünsal katıldı.



Vali Küçük, toplantıda yaptığı konuşmada, çalıştayın Bursa'nın ve Uludağ'ın geleceğine önemli ölçüde katkı sağlayacağını belirtti.



Çalıştaya konuyla ilgili tüm tarafların katılacağını vurgulayan Küçük, şunları kaydetti:



"Bu sene Uludağ'da sezon oldukça iyi geçti. Özellikle 15 tatilde Uludağ'da yüzde 100 doluluk yaşandı. Hafta sonları Uludağ'ı 50 bin kişi ziyaret etti. Uludağ'da parklanma, pist alanları ve benzer konularla ilgili BEBKA ile birlikte bir çalışma yaptık. Önemli mesafeler alındı ama kat edilmesi gereken daha önemli mesafelerin olduğu düşüncesindeyiz. Bu çalıştayda Uludağ, bütün yönleriyle masaya yatırılacak. Uludağ'ın gerçek marka değerine ulaşabilmesi için çalıştayı oldukça önemli buluyoruz."



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay da çalıştay kapsamında, Uludağ'ın turizm aktivitelerinin çeşitlendirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.



Burkay, "Çalıştayda, markalaşma stratejileri, altyapı faaliyetlerinin güçlendirilmesi gibi konular da ele alınacak. Uludağ ile ilgili bütün kesimlerin fikirlerini paylaşacağı çalıştay, zirvenin yol haritasını belirleyecek." ifadelerini kullandı.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek çalıştaya, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katılması bekleniyor.



Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanı Volkan Erkan moderatörlüğünde, tüm kurumların ve özel sektörün temsil edileceği ayrı masalarda ve raportörler eşliğinde gerçekleştirilecek "4 Mevsim Uludağ Çalıştayı"nın sonunda, bir de sonuç raporu hazırlanacak.