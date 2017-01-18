ANAYASA değişikliği teklifinin, TBMM ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yılda bir, aynı gün yapılmasını öngören dördüncü maddesi 342 oyla kabul edildi. 4. maddenin ikinci tur oylama sonucu: Kullanılan oy 486, 342 kabul, 138 ret, 1 çekimser, 4 boş, 1 geçersiz.
- Ankara
4. Madde 342 Oyla Kabul Edildi
ANAYASA değişikliği teklifinin, TBMM ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yılda bir, aynı gün yapılmasını öngören dördüncü maddesi 342 oyla kabul edildi.
ANAYASA değişikliği teklifinin, TBMM ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yılda bir, aynı gün yapılmasını öngören dördüncü maddesi 342 oyla kabul edildi. 4. maddenin ikinci tur oylama sonucu: Kullanılan oy 486, 342 kabul, 138 ret, 1 çekimser, 4 boş, 1 geçersiz.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads