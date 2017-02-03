4 Kişinin Uyuduğu Sırada Evi Soydular

* 2 hırsız Maltepe'de bir daireye girip telefon, bilgisayar, ayakkabı ve çantaları çaldı; bu anlarda ise ev sahibi, eşi ve 2 çocuğu da evdeydi.



Hırsızlar güvenlik kamerasında...



Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN - Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA



Maltepe'de bir daireye giren hırsızlar evin salonundaki çanta, elbise, ayakkabı, bilgisayar, telefonlar ve ev sahibinin arabasının anahtarını çaldı. Binadan çıkarken ellerindeki eşyalar ile güvenlik kameralarına takılan hırsızlar, otoparktaki aracı da çalarak kayıplara karıştı. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Olay, Maltepe Yalı Mahallesi Şimşek Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. 2 şüpheli önce apartamın şifreli kapısını daha sonra da çelik kapıyı açıp daireye girdi. Bu sırada evde 4 kişi vardı ve hepsi de uyuyordu. 2 hırsız evde yaklaşık 15 dakika kaldı. Hırsızlar o kadar sessizdi ki kimseyi uyandırmadan dairenin salonu, mutfağı ve koridorunda gördükleri telefon, bilgisayar, ayakkabı ve çantalar ile otomobil anahtarını çalarak dışarı çıktı. Binanın arka kısmındaki otoparka giden hırsızlar çaldıkları eşyaları ev sahibinin 34 HE 7778 plakalı aracına yükleyip, otomobili de alarak kayıplara karıştı. Sabah uyanan ev sahibi Ezgi Gamze Yılmaz, anne babasının çantalarının, elektronik eşyaların, elbiselerin, ayakkabı ve arabasının anahtarının olmadığını farketti.



Dairedeki eşyaları ve otoparktaki otomobili çalan hırsızlar binaya girerken ve çıkarken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde dış kapıyı yaklaşık 2 dakikada açan 2 şüpheli evi soyduktan sonra apartman girişinde duruyuor. Çaldıkları eşyaları kontrol eden hırsızlardan biri güvenlik kamerasını fark ederek yüzünü kapatıyor. İki hırsız, yüzlerini kapattıktan sonra çaldıkları eşyalarla birlikte binadan çıkıyor.



EV SAHİBİ ŞAŞKIN



Hırsızlar eve girdiğinde kendinin, babası, annesi ve kardeşinin uyuduğunu söyleyen Ezgi Gamze Yılmaz, oldukça güvenlikle bir binada oturduklarını ve hırsızların rahatça binaya girip evlerindeki eşyaları çalmalarına çok şaşırdığını söyledi.