4 kişinin katil zanlısının babası: "Oğlum külhanbeylik yapıyordu"

Adana'nın Ceyhan ilçesinde öldürülen 2 kardeş ile onların eşlerinin mezarları hazırlandı



ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 kardeşi ile onların eşlerini öldürün zanlının babası, "Büyük oğlum külhanbeylik yapıyordu" dedi.

İlçeye bağlı Dokuztekne Mahallesi'nde ortak kullandıkları su için ayrı abone olmaları konusunda tartıştığı kardeşleri Ahmet Albayrak ve eşi Teslime Albayrak ile Mustafa Albayrak ve eşi Gülsüm Albayrak'ı tabancayla öldüren Mustafa Albayrak'ın oğlu 9 Furkan Albayrak'ı da yaralayan katil zanlısı Yusuf Albayrak'ın başına silah dayadığı baba İlyas Albayrak oğlunun kardeşlerine külhanbeylik yaptığını söyledi.

Yusuf Albayrak'ın en büyük oğlu olduğunu söyleyen İlyas Albayrak, "4 oğlum var. Onlara bu külhanbeylik yapıyordu. Onlar da bundan korkuyordu. Derebey gibi beline silahı takıp avluda dolaşıyordu. Bunların üçü 3 katlı aynı evde oturuyor. Su sayaçları ortaktı mesele bundandı" dedi.

Bu sırada, İlyas Albayrak'ın konuşmasını engelleyen diğer oğlu, "Baba konuşma yeter acımız büyük. O da bizim abimiz" diyerek babasının konuşmasına engel oldu.

Mezarlar hazırlandı

Bu arada, otopsi için Adana Adlli Tıp Kurum morguna kaldırılan 4 kişi için Dokuztekne Mahallesi Mezarlığında 4 mezar açıldı.

Ancak ailelerinin isteği üzerine olayda hayatını kaybeden Gülsüm Albayrak'ın cenazesi ilçeye bağlı Sarımazı Mahallesi'nde, Teslime Albayrak'ın cenazesi ise Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde toprağa verilecek.

(FKE-