4 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Darıca Osmangazi mahallesi Aşıroğlu caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Bina çatısından alev çıktığını görenler durumu hemen polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine yangın yerine Darıca ve Gebze'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatı kısmından çıkan alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ