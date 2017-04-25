Bilecik Valiliği ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 4. Kariyer Günleri, başladı.



Bilecik Valisi Süleyman Elban, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Salonu'ndaki düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, kariyer sahibi olmak için daha fazla çalışmak, emek sarf etmek, daha az uyumak ve birçok işi bir ada yapmak gerektiğini söyledi.



Başarının sırrının, iş disiplini ve çalışma azminde gizli olduğunu belirten Elban, şunları kaydetti:



"Kariyer Günleri'nin üniversitemize ve öğrencilerimize ciddi katkılar sunacağını düşünüyorum. Öğrencilik hayatımda özellikle mesleğimizle ilgili birçok misafirimizi derslerimizde ağırladık. Hemen hemen her yıl kendi alanında başarılı özellikle de bakan, vali, belediye başkanı gibi bürokratlar, derslerimize gelirdi. Yöneticilerin hatıralarından yararlandık. Sizlerin de kariyer günleri vesilesiyle her biri birbirinden değerli konukların hatıralarından, deneyimlerinden yararlanacağınızı düşünüyorum."



Açılışın ardından 4. Kariyer Günleri'nin ilk konuğu Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Nafi Güral, öğrencilere iş hayatını anlattı.



Vali Elban, Belediye Başkanı Selim Yağcı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'ın ile Kariyer Günleri kapsamında belediye, kamu kurumları ile sanayi kuruluşları tarafından hazırlanan stantları gezerek, ilgililerden bilgi aldı.