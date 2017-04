Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can, Türkiye'nin doğal kaynakları kullanmamak için hiçbir mazereti bulunmadığını belirterek, "Yerli ve yenilenebilir enerji kullanımıyla, dışa bağımlı kaynak kullanımını olabildiğince azaltmayı hedefliyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak düşük karbon ekonomilerine geçişte yenilenebilir enerjinin önemli bir unsur olduğunu düşünüyoruz." dedi.



Can, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) ile Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği tarafından, İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) düzenlenen 4. İstanbul Karbon Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, çevreye zararlı sera gazı salımlarının iklim değişikliğine yol açtığını söyledi.



Dünya genelinde sera gazı salımının 43,7 gigatona (Gt) ulaştığına dikkati çeken Can, "Bu oranın 2020 yılında 20 Gt olması gerekiyor. Paris Anlaşması ile iklim değişikliğinde süreç yeni bir rotaya oturmuş durumda. Türkiye ise kişi başına sera gazı salımında 4,4 ton ile dünyada 84'üncü sırada bulunuyor." diye konuştu.



Can, Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ve Rüzgar Enerjisi YEKA gibi alanlarda yeni ve inovatif yarışmalar yaptıklarını belirtti.



Türkiye'nin son yıllarda yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına daha fazla önem verdiğini bildiren Can, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin doğal kaynakları kullanmamak için hiçbir mazereti yok. Yerli ve yenilenebilir enerji kullanımıyla, dışa bağımlı kaynak kullanımını olabildiğince azaltmayı hedefliyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak, düşük karbon ekonomilerine geçişte yenilenebilir enerjinin önemli bir unsur olduğunu düşünüyoruz. Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planımızı hazırladık ve bu çerçevede hareket ediyoruz. Biyokütle ve biyogaz açısından da yapılması gerekenler var. Bunun yanı sıra haziran sonu itibarıyla hidrojen laboratuvarını herkesin erişimine açmayı planlıyoruz. Bu noktada teknoloji trend analizlerini çok iyi yapmak lazım. Bor Enstitümüz de bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Borun kullanılabilir alanlarını çoğaltmamız lazım."



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Dairesi Başkanı Mehrali Ecer de dünyada küresel sıcaklığın ortalama 1 derece daha yükseldiğini ve uluslararası toplumun bu artışı 2 derecede sabitlemek istediğini belirtti.



Dünya genelinde karbon piyasasında yeni gelişmeler yaşandığına işaret eden Ecer, "Bunlardan biri de karbonun fiyatlandırılmasıdır. Yani kirleticinin neden olduğu karbon emisyonu maliyetinin bir kısmını üstlenmesi demektir. Bu şekilde bir gidişat var dünyada. Biz de bu konuda Bakanlık olarak adımlarımızı dikkatle atıyoruz." dedi.