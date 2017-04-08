4 Ilde Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Tokat merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Tokat merkezli Ordu, Yalova ve İstanbul'da 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 aylık takip ve çalışmalar sonucunda yapılan eş zamanlı operasyonda 60 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 3 adet ecstasy hap, 7 gram esrar, dikili vaziyette 20 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet dolu fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi. Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, nakletmek ve ticaretini yapma suçundan adliyeye sevk edilen A.A., O.K., İ.T., A.H.H., N.A., F.S., F.E., K.B. ve A.Y. tutuklanarak Çamlıbel Cezaevine gönderildi. H.K isimli şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adliye çıkışında tutuklanan şahıslardan bazılarına diğer şahısların yakınları tepki gösterdi.



(Nurhan İçmez / İHA)