4 Ilde Fetö Üyelerine 'Referandum' Operasyonu: 24 Gözaltı

16 Nisan'da yapılanacak referandum oylamasını itibarsızlaştırmaya yönelik hareket edecekleri iddia edilen FETÖ üyesi 24 kişi, 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 16 Nisan'da yapılanacak referandum oylamasını itibarsızlaştırmaya yönelik hareket edecekleri belirlenen kişilere yönelik başlatılan eş zamanlı operasyon kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. İzmir, Konya, Gaziantep ve Samsun'da eş zamanlı yürütülen operasyonda gözaltına alınan şahısların arasında 'Bylock' kullanıcılarının ve İzmir Adliyesinde görevli zabıt katiplerinin de olduğu belirtildi.



(İHA)