4 Hırsızlık Olayına Karışan Hırsızlar Yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde motosiklet hırsızlıklarına karışan 4'ü çocuk 6 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göz atına alınan şahısların 4 farklı hırsızlığa karıştıkları belirtildi.



İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Torbalı ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili yaptığı çalışma kapsamında motosiklet hırsızlığı olayına karışmış 4'ü çocuk 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucu M.M.R, B.A., Ş.Ç. isimli çocukların çaldıkları motosikletin diğer şüpheli şahıslar M.R.R., M.H.R tarafından F.Ö. isimli sahsa sattıkları öğrenildi. Ayrıca aynı şahısların benzer 4 farklı hırsızlık olayına da karıştıkları tespit edildi. - İZMİR