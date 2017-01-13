4 Haftalık Cam Atölyesi

Camın renkli ve büyülü dünyası ile tanışmaya hazır mısınız?



"Cam atölyemizin sıcak ve keyifli ortamı eşliğinde, her yaşa hitap eden 4 haftalık cam atölyelerimizden birine katılmaya ne dersiniz? Toplam 10 saatlik atölye çalışmasında 'Füzyon Cam' tekniğini detaylı bir şekilde öğrenecek ve uygulamalı olarak camın nasıl kesilerek şekil aldığını deneyimleyeceksiniz. Bu atölye çalışmasında desenlerin elinizde nasıl cama dönüştüğünü göreceksiniz. Renkli cam plakaların kesilerek şekillendirilmesi ile hayalinizdeki bir panoyu, tabağı veya bir takıyı camdan yapabileceksiniz.



Bağdat Caddesi Erenköy'de bulunan Ebru Susamcıoğlu Cam ve Seramik, gerekli tüm malzemeleri size veriyor. Yapmanız gereken tek şey bu 4 haftada camdan neler yapabilirim diye hayal etmek... Bizimle deneyimleyeceğiniz bir atölye çalışmasında görüşmek dileğiyle..."



Program Detayları:



• 4 haftalık süre içerisinde katılımcılar her hafta yeni bir çalışma yapacaklardır.



• 1. Haftada cam kesimini deneyimleyip, ilk defa kestiğiniz cam parçalarını bir araya getirip kendi cam panonuzu yapacaksınız.



• 2. Haftada camın fırından nasıl çıktığını öğrenecek, detaylı form kesimi ile cam tabak yapımını uygulayarak öğreneceksiniz.



• 3. Haftada cam takı, bardak altlığı ve asılabilir dekoratif cam süs yapımını uygulayarak öğreneceksiniz.



• 4. Haftada cam fırınlamada farklı pişirim teknikleri anlatılarak, buna uygun tercih ettiğiniz son çalışmanızı şekillendireceksiniz.



Çay ikramdır.



Katılım süresi içerisinde yapılan ekstra çalışmalar ücrete tabidir.



Süre: 10 saat



Atölye Saatleri: 11: 00/14: 00