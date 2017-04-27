4 Gün 3 Gece Yaza Merhaba Tatili - Summer University Festival

5 Yıldızlı Otelde 4 Gün 3 Gece Herşey Dahil Konaklama Ulaşım Dahil 400? Açık Büfe Kahvaltı + Geç Kahvaltı + Öğle ve Akşam Yemekleri Snack Bar, Ara Öğün ve İkramlar.

4 Gün 3 Gece Yaza Merhaba Tatili - Summer University Festival

5 Yıldızlı Otelde 4 Gün 3 Gece Herşey Dahil Konaklama Ulaşım Dahil 400?


 Açık Büfe Kahvaltı + Geç Kahvaltı + Öğle ve Akşam Yemekleri


 Snack Bar, Ara Öğün ve İkramlar


 Sınırsız Alkollü ve Alkolsüz İçecekler Hepsi Tek Bir Pakette Fiyata Dahildir


 DJ Performansları


 Havuz Başında Köpük Partileri


 Her Gece Alanyanın En Ünlü Gece Kulüplerinde Sınırsız Eğlence


 Ultra Lüks STARCRAFT Yat Turu, Köpük Partisi ve DJ Performansı


 Happy Hours, Lounge&Lobby Activity, Water Wars

Ve Süpriz Sanatçılar  *** 100? Kapora Ücreti Karşılığında Yerinizi Ayırtabilirsiniz.

*** Türkiyenin Her Yerinden Detaylı Bilgi İçin 

0553 618 9796 Numaradan İletişime Geçebilirsiniz.

*** Detaylı Bilgi, Rezervasyon ve Ulaşımsız Fiyat İçin Mutlaka Arayın 

Detaylar :

İl : Antalya

İlce : Alanya

Mekan : Senza Zen The Inn Resort & Spa

Mekan Adresi : Türkler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 07407 Alanya/Antalya, Türkiye

Başlangıç Saati : 28.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 01.05.2017 12: 00: 00

Kategori : 4 Gün 3 Gece Yaza Merhaba Tatili - Summer University Festival

Tür : Festival

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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