5 Yıldızlı Otelde 4 Gün 3 Gece Herşey Dahil Konaklama Ulaşım Dahil 400?





Açık Büfe Kahvaltı + Geç Kahvaltı + Öğle ve Akşam Yemekleri





Snack Bar, Ara Öğün ve İkramlar





Sınırsız Alkollü ve Alkolsüz İçecekler Hepsi Tek Bir Pakette Fiyata Dahildir





DJ Performansları





Havuz Başında Köpük Partileri





Her Gece Alanyanın En Ünlü Gece Kulüplerinde Sınırsız Eğlence





Ultra Lüks STARCRAFT Yat Turu, Köpük Partisi ve DJ Performansı





Happy Hours, Lounge&Lobby Activity, Water Wars



Ve Süpriz Sanatçılar *** 100? Kapora Ücreti Karşılığında Yerinizi Ayırtabilirsiniz.



*** Türkiyenin Her Yerinden Detaylı Bilgi İçin



0553 618 9796 Numaradan İletişime Geçebilirsiniz.



*** Detaylı Bilgi, Rezervasyon ve Ulaşımsız Fiyat İçin Mutlaka Arayın



Detaylar :



İl : Antalya



İlce : Alanya



Mekan : Senza Zen The Inn Resort & Spa



Mekan Adresi : Türkler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 07407 Alanya/Antalya, Türkiye



Başlangıç Saati : 28.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 01.05.2017 12: 00: 00



Kategori : 4 Gün 3 Gece Yaza Merhaba Tatili - Summer University Festival



Tür : Festival



Ücretlimi? : Hayır