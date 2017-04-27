4 Gün 3 Gece Yaza Merhaba Tatili - Summer University Festival
5 Yıldızlı Otelde 4 Gün 3 Gece Herşey Dahil Konaklama Ulaşım Dahil 400? Açık Büfe Kahvaltı + Geç Kahvaltı + Öğle ve Akşam Yemekleri Snack Bar, Ara Öğün ve İkramlar.
5 Yıldızlı Otelde 4 Gün 3 Gece Herşey Dahil Konaklama Ulaşım Dahil 400?
Açık Büfe Kahvaltı + Geç Kahvaltı + Öğle ve Akşam Yemekleri
Snack Bar, Ara Öğün ve İkramlar
Sınırsız Alkollü ve Alkolsüz İçecekler Hepsi Tek Bir Pakette Fiyata Dahildir
DJ Performansları
Havuz Başında Köpük Partileri
Her Gece Alanyanın En Ünlü Gece Kulüplerinde Sınırsız Eğlence
Ultra Lüks STARCRAFT Yat Turu, Köpük Partisi ve DJ Performansı
Happy Hours, Lounge&Lobby Activity, Water Wars
Ve Süpriz Sanatçılar *** 100? Kapora Ücreti Karşılığında Yerinizi Ayırtabilirsiniz.
*** Türkiyenin Her Yerinden Detaylı Bilgi İçin
0553 618 9796 Numaradan İletişime Geçebilirsiniz.
*** Detaylı Bilgi, Rezervasyon ve Ulaşımsız Fiyat İçin Mutlaka Arayın
Detaylar :
İl : Antalya
İlce : Alanya
Mekan : Senza Zen The Inn Resort & Spa
Mekan Adresi : Türkler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 07407 Alanya/Antalya, Türkiye
Başlangıç Saati : 28.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 01.05.2017 12: 00: 00
Kategori : 4 Gün 3 Gece Yaza Merhaba Tatili - Summer University Festival
Tür : Festival
Ücretlimi? : Hayır