Erdemli ilçesinde, 4. Geleneksel İşletmecilik ve Teknoloji Zirvesi başladı.



Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (UTİYO) tarafından Erdemli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. Geleneksel İşletmecilik ve Teknoloji Zirvesi'nin açılışı devlet konservatuvarı öğrencilerinin müzik dinletisiyle başladı.





Zirvede konuşan Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk, bu tür etkinlik ve programlarla gençlerin yeteneklerini ortaya koymaları adına çok güzel bir faaliyet olduğunu söyledi.



Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Çelik ise, zirvede öğrenci ve katılımcılara bilgiler verildiğini aktardı.



Öğrencilerin programın hazırlanmasında ve sunumunda büyük gayretleri olduğunu vurgulayan Çelik, "Gençlerimizin daha donanımlı ve bilgili olarak yetiştirilmesi, yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve ülkemiz adına büyük bir kazanç olacaktır. Gençliğin donanımlı ve kendini yetiştiren bireylerden olması toplumun gelişmesinde büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.



Konuşmaların ardından sunumlar gerçekleştirdi.



Yarın sona erecek zirveye, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, MEÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Erol Yaşar, Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Cemile Çelik, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.