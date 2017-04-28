4. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Ödül Töreni Yapıldı

19-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen 4. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği yarışmaları ödül töreni İncesu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.



İncesu Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen bu yıl 4'üncüsü yapılan şenliğin ödül törenine İncesu Kaymakamı Barış Demirtaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Garnizon Komutanı Binbaşı Haluk Çakaroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Kaplan, Geleneksel Çocuk Oyunları İl Koordinatörü Mahmut İncetürkmen ve öğrenciler katıldı. İncesu'da yapılan 51 takımın katıldığı toplam 692 öğrencinin yarıştığı müsabakaların ödül töreninde 21 takım ve 324 öğrenci madalya aldı.



Törende jimnastik,okçuluk ve halk oyunları gösterilerinin ardından derece yapan takım sporculara madalyaları verildi.