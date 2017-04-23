4. Datacenter Türkiye Konferansı'na Kimler Katılıyor?

Wise TV'ye konuşan BASİD Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Bıyıklı, DataCenter Türkiye 2017 Konferansı katılımcıları hakkında bilgi verdi.



BASİD Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Bıyıklı, "Katılımcılar için tüm Türkiye çapında bu konunun uzmanlarını çağırdık. bizim asıl hedef kitlemiz, ihtiyacı olan işletmelerin kurumlarının, kamu kuruluşlarının IT yöneticileri. İlgili bu kişiler ile uzun zamandır gerek mailing yoluyla, gerek sektör ilanları yoluyla ve daha önceki yıllarda elimizde olan iletişim bilgileri yoluyla bu konferansın duyurusunu yaptık. Ziyaretçilerimiz tamamen konunun ilgili kişilerinden oluşuyor. 19 Nisan'da Hilton Bomonti'de DanaCenter Türkiye Konferansı'na herkesi bekliyoruz." dedi.