4. Datacenter Türkiye Konferansı Hazırlık Süreci

Wise Tv'ye konuşan BASİD Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve DataCenter Türkiye Konferansı Komite Başkanı Rahmi Bıyıklı, 19 Nisan'da Hilton Bomonti'de gerçekleşecek olan 4. DataCenter Konferansı'nın hazırlık sürecinden bahsetti.



DataCenter Türkiye Konferansı Komite Başkanı Rahmi Bıyıklı, "Bu konferansın hazırlık süreci çok uzun sürdü. Büyük bir özveriyle 6 aydır hazırlanıyoruz. İçerik konusu konuşmacılar ve konferansın yapısı ve konuların nasıl işleneceği konuları bizim uzun bir zamanımızı aldı 19 Nisan'da da bunu icra edeceğiz." şeklinde konuştu.