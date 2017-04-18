4 Çocuklu Polislere İl Emniyet Müdürü Yemek Verdi

Denizli Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 4 ve daha fazla çocuk sahibi polislere, Emniyet Müdürü Mevlüt Demir aileleri ile birlikte Polisevi'nde yemek verdi.



Özellikle gece nöbetlerinde yoğun tempoda çalışan personelin moral ve motivasyonlarının artırmak için düzenlenen yemeğe ev sahipliği yapan Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, uygulamanın ilk kez yapıldığına dikkat çekerek, "Polislik mesleğini icra etmek başlı başına meşakkatli bir görev. Hele ki kalabalık bir aileye sahip personelin hem çalışıp hem de ailelerine zaman ayırabilmeleri takdir edilecek bir durum." dedi.



Demir, yemeğin bir amacının da polis olmanın çok çocuk sahibi olmaya engel olmadığını diğer arkadaşlarımıza göstermek, bu konuda bir farkındalık oluşturmak adına verildiğini belirtti.



Demir son olarak, "Bu şehrin bugünü dünden daha güvenli, yarını da bu günden daha da güvenli olacak bu da teşkilat mensupları ile Denizli halkının hep birlikte uyum içerisinde olmasıyla başarılabilecek." diye konuştu.



Etkinlik yemeğe katılan polis ve ailelerinin toplu hatıra fotoğrafı çekinmesiyle son buldu.