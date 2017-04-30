4. Çocuk Balesi Şenliği
...Detaylar : İl : İzmirİlce : KonakMekan : İzmir Devlet Opera ve BalesiMekan Adresi : Milli Kütüphane Cad. No: 37- 39Başlangıç Saati : 30.04.2017 18: 00: 00Bitiş Saati : 30.04.2017 19: 00: 00Kategori : 4. Çocuk Balesi ŞenliğiTür : Sahne SanatlarıÜcretlimi? : Hayır.
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Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : İzmir Devlet Opera ve Balesi
Mekan Adresi : Milli Kütüphane Cad. No: 37- 39
Başlangıç Saati : 30.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 19: 00: 00
Kategori : 4. Çocuk Balesi Şenliği
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io