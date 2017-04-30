4. Çocuk Balesi Şenliği

...Detaylar : İl : İzmirİlce : KonakMekan : İzmir Devlet Opera ve BalesiMekan Adresi : Milli Kütüphane Cad. No: 37- 39Başlangıç Saati : 30.04.2017 14: 00: 00Bitiş Saati : 30.04.2017 15: 00: 00Kategori : 4. Çocuk Balesi ŞenliğiTür : Sahne SanatlarıÜcretlimi? : Hayır.

4. Çocuk Balesi Şenliği

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Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : İzmir Devlet Opera ve Balesi

Mekan Adresi : Milli Kütüphane Cad. No: 37- 39

Başlangıç Saati : 30.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 15: 00: 00

Kategori : 4. Çocuk Balesi Şenliği

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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