4 Çocuk Annesi, 10 Gündür Kayıp

ADANA'dan 14 yıl önce Şırnak'a gelin giden 4 çocuk annesi 33 yaşındaki Esmer Akdoğan'dan 10 gündür haber alınamıyor.



Adana'da yaşayan Nihari- Ramazan Akdoğan çiftinin 5 çocuğunun en büyüğü olan Esmer, 14 yıl önce Şırnak'ta koruculuk yapan Yusuf Güngör ile nikahsız evlilik yaptı. Merkez Seyhan İlçesi'nden Şırnak'a gelin giden Esmer Akdoğan'ın, İlhan, Hüseyin, Hacı ve Yaprak adını verdikleri 4 çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre Yusuf Güngör, 6 yıl önce nikahsız eşi Esmer'in üzerine başka bir kadın getirip resmi evlilik yaptı. Yusuf Güngör, nikahlı ve nikahsız 2 eşi ve çocukları ile birlikte aynı evde yaşamayı sürdürdü. Yusuf ve ikinci eşi Zahide'den şiddet gördüğü öne sürülen Esmer Akdoğan, geçen hafta ortadan kayboldu.



Yusuf Güngör, 4 gün önce güvenlik güçlerine müracaat ederek eşinin kaybolduğunu bildirdi. Okuma ve yazma bilmeyen Esmer Akdoğan'ın Adana'da yaşayan ailesini de telefonla arayan Yusuf Güngör, "Esmer ile kavga ettik, cumartesi günü evden ayrıldı. Size geldiyse söyleyin Şırnak'a geri dönsün" dedi.



Adana'dan Şırnak'a giden baba Ramazan Akdoğan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak kızının bulunmasını istedi.



Esmer Akdoğan'dan gelecek iyi bir haberi beklediklerini söyleyen baba Ramazan Akdoğan, "Kızım çok saf ve iyi niyetli bir insan. Nikahsız evlendirdik. Eşi koruculuk yapıyordu. Sonra kendisi gibi koruculuk yapan ağabeyi şehit olunca, ona devlet memuriyet verildi. 6 sene önce başka bir kadınla evlenip, nikah yaptı. Kızımın çocuklarından en küçüğü olan Yaprak'ı da onun üzerine kaydettirdi. Sürekli işkence yapıyor, zulüm ediyorlar. Kızım bugüne kadar hiç sesini çıkartmadı, katlandı. Eğer kaçacak olsaydı, daha önce kaçardı. Onu öldürüp ortadan kaldırmış olabilirler. Kızımın bulunmasını istiyorum" dedi.



- Adana