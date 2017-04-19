4 Çocuğu Tutuklu Filistinli Kadın Açlık Grevine Başladı

İsrail hapishanelerinde dört çocuğu bulunan Filistinli anne, tutuklularla dayanışma için süresiz açlık grevine başladığını duyurdu.



Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki El-Amari Mülteci Kampı'nda yaşayan 69 yaşındaki Latife Ebu Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki yaklaşık iki bin tutukluyla dayanışma için ben de greve başladım. Yaşım büyük, bir sürü de rahatsızlığım var. Ama 4 çocuğum ve iki bin tutuklu açlık grevi yaparken yemek yiyemezdim." dedi.



Filistin halkı ve hükümetine açlık grevi yapanlara destek olma çağrısı yapan Ebu Hamid, "Mahkumlar, Filistin için özgürlüklerini feda etti. Yanlarında duralım, destek verelim. Onlara karşı en azından bunu yapalım." ifadelerini kullandı.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, İsrail'in keyfi uygulamalarına ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için önceki gün açlık grevine başlamıştı.