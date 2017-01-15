SERBEST BIRAKILDILAR
Mersin'in Silifke İlçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren duvar yazıları yazdıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4 CHP'li, Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Gözaltına Alındı (3)
SERBEST BIRAKILDILARMersin'in Silifke İlçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren duvar yazıları yazdıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDILAR
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