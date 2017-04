Birbirinden eğlenceli ekiplerin kendi yazdıkları skeçleri sahnelediği Mesut Süre moderatörlüğündeki"4 Çeyrek 1 Tam" her Pazartesi BKM Mutfak Sahne'de!..



BKM Mutfak Sahne dört farklı tiyatro ekibinin kendi skeçlerini sahneledikleri "4 Çeyrek 1 Tam" gecelerine yeni sezonda da devam ediyor.



Çeşitli tiyatro ekipleri, her hafta farklı bir temada hazırlayacakları skeçleri BKM Mutfak Sahne izleyicisiyle buluşturuyor. "4 Çeyrek 1 Tam"ın moderatörlüğünü ise Kent Fm Rabarba programı ve tek kişilik stand up gösterileriyle bilinen Mesut Süre üstleniyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : BKM Mutfak Sahne



Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 24.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 24.04.2017 23: 00: 00



Kategori : 4 Çeyrek 1 Tam



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır