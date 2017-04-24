4 Çeyrek 1 Tam
Birbirinden eğlenceli ekiplerin kendi yazdıkları skeçleri sahnelediği Mesut Süre moderatörlüğündeki " 4 Çeyrek 1 Tam" her Pazartesi BKM Mutfak Sahne'de!
Birbirinden eğlenceli ekiplerin kendi yazdıkları skeçleri sahnelediği Mesut Süre moderatörlüğündeki"4 Çeyrek 1 Tam" her Pazartesi BKM Mutfak Sahne'de!..
BKM Mutfak Sahne dört farklı tiyatro ekibinin kendi skeçlerini sahneledikleri "4 Çeyrek 1 Tam" gecelerine yeni sezonda da devam ediyor.
Çeşitli tiyatro ekipleri, her hafta farklı bir temada hazırlayacakları skeçleri BKM Mutfak Sahne izleyicisiyle buluşturuyor. "4 Çeyrek 1 Tam"ın moderatörlüğünü ise Kent Fm Rabarba programı ve tek kişilik stand up gösterileriyle bilinen Mesut Süre üstleniyor.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : BKM Mutfak Sahne
Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3
Başlangıç Saati : 24.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 24.04.2017 23: 00: 00
Kategori : 4 Çeyrek 1 Tam
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır