4 Çeyrek 1 Tam

Birbirinden eğlenceli ekiplerin kendi yazdıkları skeçleri sahnelediği Mesut Süre moderatörlüğündeki " 4 Çeyrek 1 Tam" her Pazartesi BKM Mutfak Sahne'de!

4 Çeyrek 1 Tam

Birbirinden eğlenceli ekiplerin kendi yazdıkları skeçleri sahnelediği Mesut Süre moderatörlüğündeki"4 Çeyrek 1 Tam" her Pazartesi BKM Mutfak Sahne'de!..

BKM Mutfak Sahne dört farklı tiyatro ekibinin kendi skeçlerini sahneledikleri "4 Çeyrek 1 Tam" gecelerine yeni sezonda da devam ediyor.

Çeşitli tiyatro ekipleri, her hafta farklı bir temada hazırlayacakları skeçleri BKM Mutfak Sahne izleyicisiyle buluşturuyor. "4 Çeyrek 1 Tam"ın moderatörlüğünü ise Kent Fm Rabarba programı ve tek kişilik stand up gösterileriyle bilinen Mesut Süre üstleniyor.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : BKM Mutfak Sahne

Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3

Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 30: 00

Kategori : 4 Çeyrek 1 Tam

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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