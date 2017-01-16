Birbirinden eğlenceli ekiplerin kendi yazdıkları skeçleri sahnelediği Mesut Süre moderatörlüğündeki"4 Çeyrek 1 Tam" yeni sezonda da her Pazartesi BKM Mutfak Sahne'de...



"BKM Mutfak Sahne dört farklı tiyatro ekibinin kendi skeçlerini sahneledikleri "4 Çeyrek 1 Tam" gecelerine yeni sezonda da devam ediyor.



Çeşitli tiyatro ekipleri, her hafta farklı bir temada hazırlayacakları skeçleri BKM Mutfak Sahne izleyicisiyle buluşturuyor. "4 Çeyrek 1 Tam"ın moderatörlüğünü ise Rock Fm Rabarba programı ve tek kişilik stand up gösterileriyle bilinen Mesut Süre üstleniyor."