4/C'liler Ek Ödemelerine Kavuşuyor

Memur-Sen'in 4/C statüsünde görev yapan personelin ek ödemeden kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)'ya yaptığı başvuru karara bağlandı. Buna göre; 4/C'liler hem yargı kararı sonucunda yararlandıkları ek ödemeyi hem de toplu sözleşme kapsamında elde ettikleri ek ödemeyi alabilecekler.

"EK GÖSTERGE RAKAMI ARTACAK"

Şu an 4/C statüsünde çalışan kamu personellerine 3. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerine göre bin 800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme veriliyor. Fakat toplu sözleşme öncesi mahkeme kararıyla ek ödeme alan 4/C'lilerin kazanımları ellerinden alınmıştı. Yani toplu sözleşme öncesi yaklaşık 750 lira ek ödeme alan 4/C'li kamu personeli toplu sözleşme sonrası 150 lira ek ödeme almak zorunda kalıyordu. KDK'nın lehte verdiği kararla artık söz konusu mağduriyet giderilmiş oldu.

"SEVİNDİRİCİ BİR KARAR"

Bu kararın hakkını aramaktan vazgeçmeyen bir sendikal duruşun bir eseri olduğunu belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu: "3. Dönem Toplu Sözleşme teklifleri arasında yer verdiğimiz ve toplu sözleşme metninde yer almasını sağladığımız 4/C'lilere yönelik ek ödeme kazanımımızın, Maliye Bakanlığı ve diğer bazı kurumlarca yargı kararıyla ek ödeme hakkından yararlananların mağdur edilmesine yönelik işlemleri nedeniyle sekteye uğramış olmasına son verecek olan bu karar hayırlı olsun. Ek ödeme konusunda yargı yoluna giderek kazanmış olanların hak kaybına uğramayacak olması sevindirici." (Yeni Şafak)