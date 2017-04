- 4 büyüklerin taraftarları birlikte Beşiktaş bayrağını göndere çekti



ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde değişik takımların taraftarlarından oluşan Fen Lisesi öğrencileri, Süper Lig'in bitimine hafta kala en yakın rakibi ile arasında 7 puan fark bulunan Beşiktaş'ın şampiyonluk olacağını düşünerek bayrağını birlikte göndere çekti.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlara gönül veren liseli öğrenciler tuttukları takımların formalarını giyip bu yıl ilk defa şampiyon olacağına inandıkları Beşiktaş'ın bayrağını göndere çekti. Ellerini tuttukları takımların renklerine boyayıp,birlikte kardeşlik mesajları veren öğrenciler, her yıl şampiyon olan takımın bayrağını diğer takım taraftarları ile göndere çekeceklerini söyledi. Etkinliği düzenleyen Fen Lisesi öğretmenlerinden Kenan Genç, amaçlarının öğrencilere sporda kardeşliğin, dostluğun ve hoşgörünün hakim olduğunu göstermek olduğunu söyledi. Öğrencilere sporda hoşgörü ve tahammülü aşılamaya çalıştıklarını dile getiren Genç 'Futbolda hoşgörü ve dostluğun' hakim olduğunu anlatmak için hep birlikte şampiyon olan takımın bayrağını bu direğe asıyoruz. Bu sene Beşiktaş, seneye de hangi takım şampiyon olursa onun bayrağını asacağız" dedi.

Galatasaray taraftarı Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Hüseyin Turan Gökmen, başarının ve çabanın kutlanması gerektiğini söyledi. Birlikte Beşiktaş bayrağını göndere çekerek futbolun birleştirici gücünü gösterdiklerini anlatan Gökmen, seneye Galatasaray'ın şampiyon olmasını istediğini dile getirdi.

Ulukaya: "Önümüzdeki sezon Fenerbahçe bayrağı çekmek istiyoruz"

Fenerbahçe taraftarı 10. Sınıf öğrencisi Emirhan Ulukaya ise kendileri için göğsünde Türk Bayrağı taşıyan her takımın ülkenin takımı olduğunu belirterek, kendilerinin Turgay Şeren futbol sezonunda aynı zamanda en iyi futbol oynayan takımının bayrağını astıklarını ifade etti. Hoş görü haftasında böyle bir etkinliğe katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Ulukaya, önümüzdeki sezon göndere Fenerbahçe bayrağını çekmeyi arzu ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl şampiyon olan ve bu yılda şampiyon olacağına inandığı Beşiktaş'ın gösterdiği başarıyı görerek hoşgörü haftasında bayrağını astıklarını dile getiren Trabzonspor taraftarı 10. Sınıf öğrencisi Yusuf İslam Şirin'de kendi gönül verdiği takımında seneye okul bahçesindeki direğe asılmasını istedi.

Özçakır: "İnşallah hep burada kalacak"

Etkinliğe katılan diğer takım taraftarlarına teşekkür eden Beşiktaş taraftarı 9. Sınıf öğrencisi Eren Cankat Özçakır, hem okulları adına hem de arkadaşlarının birlikteliği adına böyle bir etkinliği yapmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Özçakır, "Bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Beşiktaş bayrağını göndere çektik ve inşallah hep burada kalacak. Diğer takımları tutan arkadaşlarım gibi bende Beşiktaş'ın her sezon şampiyon olacağına inanıyorum. Mutluyuz, gururluyuz, Beşiktaşlıyız" dedi.

Etkinliğe Ankaragücü spor taraftarı olarak katılan 9. Sınıf öğrencisi Ümran Ayaz'da, hoşgörü haftasında diğer takımların taraftarı arkadaşları ile böyle bir etkinlik düzenledikleri için gurur duyduğunu belirtti.

Öğrenciler ve öğretmenler gönül verdikleri takımların renklerine boyadıkları ellerini duvara sürerek tüm renkleri bir araya getirdi. Bu yıl ilk kez düzenlenen etkinliğin, önümüzdeki yıllarda da devam edeceği belirtildi.