Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın himayesinde düzenlenen 4. Büyük Truva Deve Güreşleri Festivali'nin, 15 Ocak'ta yapılacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festivalin, Eski Sümerbank Fabrikası arkasında bulunan Belediye Kurban Satış Alanı'nda yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, 15 Ocak Pazar günü saat 10.00'da başlayacak güreşlerin ücretsiz olarak izlenebileceği ifade edildi.
4. Büyük Truva Deve Güreşleri Festivali
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın himayesinde düzenlenen 4. Büyük Truva Deve Güreşleri Festivali'nin, 15 Ocak'ta yapılacağı bildirildi.
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın himayesinde düzenlenen 4. Büyük Truva Deve Güreşleri Festivali'nin, 15 Ocak'ta yapılacağı bildirildi.
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