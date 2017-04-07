4 Bin Kişiye İş İmkanı Sağlayacak'
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, tamamlandığında "dünyanın en uzun aralıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yaklaşık 4 bin kişiye iş imkanı sağlayacağını söyledi.
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, tamamlandığında "dünyanın en uzun aralıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yaklaşık 4 bin kişiye iş imkanı sağlayacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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