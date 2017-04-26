Malatya'da hobi olarak şiir yazan Nusret Başyiğit isimli amatör şair, 4 bin 444 mısralık şiir yazdı. Şair şiirini ise 100 metre uzunluğundaki kağıda sığdırabildi. Malatya'da daha önce de yazdığı uzun şiirleri ile tanınan Nusret Başyiğit bu kez ise tam 4 bin 444 mısralık şiir yazdı. Yazdığı mısraları 100 metre uzunluğundaki bir kağıda aktaran Başyiğit, neredeyse bir sokak uzunluğundaki kağıda sığan şiirini şehitlere armağan ettiğini söyledi. Şair Nusret Başyiğit, 'Bir Candır, Cennettir Benim Ülkem' adını verdiği uzun şiirinde Türkiye'nin güzelliklerini ve vatan sevgisini anlattı.