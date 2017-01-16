4 Bin 425 Öğrenciye Kitap Yardımı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ve Temel Eğitimden Ortaoğretime Geçiş (TEOG) sınavlarına hazırlanan öğrencilere kitap yardımı yapıldı.



Yüksekova Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı eğitime destek çalışmaları kapsamında, LYS ve TEOG sınavına girecek 4 bin 425 öğrenciye içinde soru bankası ve yaprak testlerin bulunduğu sınavlara hazırlık seti dağıttı.



Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kitap dağıtım törenine katılan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, valilik ve kaymakamlık başta olmak üzere birçok kurumun öğrencilerin başarısı için seferber olduğunu söyledi.



"Devletin bu kadar seferber olmasındaki amaç pırıl pırıl, iyi ahlak sahibi, vatan, millet, anne ve baba sevgisini bilen insanlar yetiştirmektir." diyen Toprak, şöyle konuştu:



"Öğrencilerimizin batıda herhangi bir ildeki öğrenciden geri kalmaması ve eğitimlerini eşit şartlarda sürdürebilmesi için bütün kurumlar yarış içerisindedir. Bu vesileyle hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eminim ki bu çabaların karşılığını sizler de gerek sınavlarda gerekse hayatın diğer evrelerinde vereceksiniz. Vatana, millete, annesine, babasına, çevresine faydalı, başarılı, çalışkan ve inşallah ülkemizin de geleceğinde 10 ile 15 sene sonra söz sahibi olacak, yönetim kademelerine gelecek ve eğitim kademelerine gelecek insanlar olursunuz."



Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı da milletin ve insanlığın temelinin eğitim olduğunu vurgulayarak, 2023 hedefine ulaşmak için herkese sorumluk düştüğünü bildirdi.



Herkesin işini daha iyi yapması gerektiğini belirten Kaşıkçı, "Derdimiz daha iyi sonuçlar almak ve başarılı olmaktır. Bugün emniyet müdürlüğümüz TEOG sınavına girecek 2 bin 375 öğrencimizin tamamına soru bankası temin etti. Kaymakamlık olarak bu öğrencilerin tamamına soru bankası, yaprak testler temin ettik. Üniversite sınavlarına girecek 2 bin 50 öğrencimiz için de soru bankaları ve yaprak testler aldık. Ne olursanız olun, siz, siz olun, kendiniz olun. Bu ülkenin evladı olun. Yoksa birilerinin kontrolünde, birilerinin talimatına aldanmayın, inanmayın. Kendinize güvenin. Azim ve karar sizi başarıya götürecektir." diye konuştu.



Konuşmaların ardından öğrencilere, sınavlara hazırlık seti dağıtıldı.



Programa, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.