Trakya Üniversitesi (TÜ) tarafından düzenlenen 4. Beslenme ve Diyetetik Sempozyumu, Balkan Kongre Merkezi'nde başladı.



Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Okan Çalıyurt, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, "Doğru beslenme sadece bedensel hastalıkların değil psikiyatrik rahatsızlıkların da tedavi edilmesine yardımcı oluyor." dedi.



Prof. Dr. Çalıyurt, bireylerin sağlıklı bir hayat sürebilmeleri için beslenme ve diyetin çok önemli olduğunu belirtti.



Beslenme ve diyetin sağlıklı bir hayatın başlıca etkenlerinden olduğunu ifade eden Çalıyurt, şunları kaydetti:



"Sağlıklı kişilerin sağlıklı kalabilmeleri, hatta daha sağlıklı bir hayat sürebilmeleri için beslenme ve diyetin önemi ortada. Bugün için birçok bedensel hastalığın tedavisinde gıdaların, beslenmenin, diyetin tedavilerdeki yeri ortaya konmuş durumda. Doğru beslenme sadece bedensel hastalıkların değil psikiyatrik rahatsızlıkların da tedavi edilmesine yardımcı oluyor. Hatta son 5-10 yıldır yapılan çalışmalarda görüyoruz ki psikiyatrik bozukluk tedavisinde de bazı özel beslenme çeşitlerinin uygulandığını ve bunların etkili olduğunu görüyoruz. Bunları ortaya koyan bilimsel araştırmalar var. Aslında hastasından sağlıklısına dünyada yaşayan 7 milyarın üzerindeki kişiyi ilgilendiren önemli bir konu beslenme ve diyet."



Açılış konuşmalarının ardından Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oda Müziği Grubu tarafından klasik müzik konseri verildi.



Sempozyum, yarın sona erecek.