4. Ayvalık Uluslararası Halk Oyunları Festivali"
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen ve 15 halk oyunları topluluğunun katıldığı "4. Ayvalık Uluslararası Halk Oyunları Festivali" başladı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen ve 15 halk oyunları topluluğunun katıldığı "4. Ayvalık Uluslararası Halk Oyunları Festivali" başladı.
Festival açılışında gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.
Ardından Romanya'dan gelen halk dansları topluluğu ile Ayvalık Atatürk İlkokulu Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, organizasyonla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Amaçlarının Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ülkeler arasında kültür köprüsü kurmak olduğunu belirterek, "Bu etkinlikleri 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenliyoruz. Amacımız, gerek ilçemizdeki öğrencilerimize, gerekse düzenlenen bu uluslararası organizasyonla ilçemize gelen grupların kaynaşması. Bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm dünya çocuklarına armağan edildiğini gösterebilmeyi amaçlıyoruz." dedi.