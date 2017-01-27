4 Ayrı Suçtan Aranan Dolandırıcı Yakalandı

Adıyaman'da 4 ayrı suçtan aranan dolandırıcı, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, 4 farklı dolandırıcılık olayına karışan aynı zamanda sahte kimlikler kullandığı için uzun zamandır her yerde aranan Yücel D'nin yakalanması için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında polis ekipleri şahsın Esentepe Mahallesi TOKİ'lerde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın yer tespitinin yapılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı bulunduğu yerde yakalamak istediği esnada şahıs polis ekiplerini fark ederek yaya vaziyette kaçmaya başladı. Mahalle içerisinde polis ekiplerinden yaya vaziyette kaçmaya çalışan şahıs yoldan geçen bir aracı durdurarak bu sefer araçla kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile şahsın içerisinde bulunduğu araç arasında, ara sokaklarda nefes kesen kovalamaca başladı. Kovalamaca şahsın içerisinde bulunduğu aracın polis ekipleri tarafından önünün kesilmesiyle sona erdi.



Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



Öte yandan uzun zamandır aranan Yücel D'nin yakalanması üzerine İl Emniyet Müdürü Metin Alper telsiz anonslarından polis ekiplerini tebrik ederek başarılar diledi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN