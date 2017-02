4 Aylık Zeynep, Minik Nurgül'e Hayat Verdi

SÜLEYMAN ELÇİN - Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen 4 aylık Zeynep Tavşan'ın ailesi tarafından bağışlanan organlarından iki böbreği, Antalya'daki operasyonla 5,5 yaşındaki Nurgül Kesgin'e nakledildi.



Trabzon'da kas erimesi ve solunum yetmezliği nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 4 ay 9 günlük Zeynep Tavşan'ın ailesi tarafından bağışlanan iki böbreği, askeri uçakla Antalya'ya gönderildi.



Buradan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen böbreklerin nakledileceği kişi ya da kişilerin belirlenmesi için tarama çalışması başlatıldı. İncelemelerin ardından iki organın, Afyonkarahisar'da yaşayan ve 2,5 yıldır böbrek yetmezliği çeken 5,5 yaşındaki Nurgül Kesgin'e nakledilmesine karar verildi.



Babası İbrahim ve annesi Fatma Kesgin tarafından hızla hastaneye getirilen Nurgül'e, Başhekim ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından nakil yapıldı.



"Vücudunda 4 böbrek taşıyor"



Prof. Dr. Aydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 aylık bebeğin iki böbreğinin de 5,5 yaşındaki bir çocuğa nakledilmesinin önemli olduğunu söyledi.



Nurgül'ün işlevini görmeyen iki böbreğinin de alınmadığına işaret eden Aydınlı, "Vücudunda 4 böbrek taşıyor. Her iki böbreği de küçük olduğu için aynı hastaya nakletmeye karar verdik. Türkiye'de fazla yapılmayan, teknik olarak zor bir operasyondu. Ameliyat başarılı geçti. Şu an için değerleri çok iyi. Önümüzde bir haftalık kritik bir süreç var. 4 aylık bebeğin ölümünün acısını unutup, başka çocuklara hayat veren aileye de teşekkür ediyorum." dedi.



Anne Fatma Kesgin ise 4 aylık bebeğin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.



Kızına böbreklerini veren bebeğin ailesine minnettar olduklarını anlatan Kesgin, "Onlara sabır diliyorum. Dün kızımızın nakil olacağı haberini alınca hastaneye koştuk. Çok mutluyuz. Umarım her şey yolunda gider ve kızımız sağlığına kavuşur." diye konuştu.



Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde kas erimesi ve solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören Zeynep bebeğin 28 Ocak'ta beyin ölümü gerçekleşmişti. Zeynep Tavşan'ın ailesi, kızlarının karaciğer, kalp ve böbreklerini bağışlama kararı almıştı. Zeynep bebeğin kalbinin nakil için uygun olmadığı, karaciğer ve böbreklerinin nakledilebileceği belirlenmişti. Uzmanlar tarafından alındıktan sonra KTÜ Organ Nakli Koordinatörü Ahmet Yıldızlar gözetiminde Trabzon Havalimanı'na getirilen bebeğin karaciğeri askeri uçakla İstanbul'a, böbrekleri ise Antalya'ya gönderilmişti.